Богданов Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоленова Прасковья Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Девичья фамилия высчитана по фамилии восприемника на крещении ее дочери Акилины в 1881 г. - Богданова Иосифа Макаровича. Скорее всего, это родной брат Прасковьи Макаровны. Инф.из выписок по Красному Я... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Афанасий Макарович
Мать ребёнка: не указана
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно