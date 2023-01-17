Богданов Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Макар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоленова Прасковья Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Девичья фамилия высчитана по фамилии восприемника на крещении ее дочери Акилины в 1881 г. - Богданова Иосифа Макаровича. Скорее всего, это родной брат Прасковьи Макаровны. Инф.из выписок по Красному Я... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Афанасий Макарович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Иосиф Макарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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