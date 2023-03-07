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Рязанцов Федор Аверкиев

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Место рождения

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Рязанцов Аверкий Степанов

Мать: не указана

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Рязанцов Илья Федоров

Мать ребёнка: Рязанцова Евфимия Ларионова

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Домрачева Ксения Федорова

Мать ребёнка: Рязанцова Евфимия Ларионова

поч. Пестовский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Рязанцов Никифор Федоров

Мать ребёнка: Рязанцова Евфимия Ларионова

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Евфимия Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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