Пилипенко Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1913

Дата смерти

15.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.19

Сын: Пилипенко Александр Павлович

Мать ребёнка: Пилипенко Евдокия Фёдоровна

Рождение
10.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1949

Сын: Пилипенко Николай Павлович

Мать ребёнка: Пилипенко Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилипенко Виктор Павлович

Мать ребёнка: Пилипенко Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко Евдокия Фёдоровна

Смерть
15.08.1984
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