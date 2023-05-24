Пилипенко Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1913
Дата смерти15.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.19
Сын: Пилипенко Александр Павлович
Мать ребёнка: Пилипенко Евдокия Фёдоровна
Рождение
10.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1949
Сын: Пилипенко Николай Павлович
Мать ребёнка: Пилипенко Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилипенко Виктор Павлович
Мать ребёнка: Пилипенко Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1984