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Антонюк Василий Дмитриевич

Место рождения

Максимовка, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

09.10.1935

Дата смерти

11.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимовка, город Славгород, Алтайский край
Образование
С 01.09.1942 по 31.05.1949
Максимовка, город Славгород, Алтайский край
Окончил семилетку сельской школы.
Образование
Около 1953
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Поступил в филиал аграрного техникума.
Образование
С 1953 по 1955
Учился на инженера-механика в аграрном техникуме.
Бракосочетание
1955

Жена: Антонюк (Храпко) Евгения Лукьяновна

Максимовка, город Славгород, Алтайский край
Росписались в администрации населённого пункта.
Образование
Около 1955
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Окончил обучение в филиале аграрного техникума.
Рождение ребёнка
03.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонюк (Храпко) Евгения Лукьяновна

Работа или профессия
После 1991
Максимовка, город Славгород, Алтайский край
Работал завгаром при Максимовском сельсовете.
Смерть
11.09.2009
Максимовка, город Славгород, Алтайский край
Умер от аденокарциномы надгортанника.
Похороны
После 11.09.2009
Максимовка, город Славгород, Алтайский край
Похоронен на сельском кладбище.

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