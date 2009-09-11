Антонюк Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1935
Дата смерти11.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 01.09.1942 по 31.05.1949
Окончил семилетку сельской школы.
Образование
Около 1953
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Поступил в филиал аграрного техникума.
Образование
С 1953 по 1955
Учился на инженера-механика в аграрном техникуме.
Бракосочетание
1955
Росписались в администрации населённого пункта.
Образование
Около 1955
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Окончил обучение в филиале аграрного техникума.
Рождение ребёнка
03.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонюк (Храпко) Евгения Лукьяновна
Работа или профессия
После 1991
Работал завгаром при Максимовском сельсовете.
Смерть
11.09.2009
Умер от аденокарциномы надгортанника.
Похороны
После 11.09.2009
Похоронен на сельском кладбище.