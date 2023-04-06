Кондратенко Игнат Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Игнат Григорьевич

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Место рождения

Гнилица, Харківська область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кондратенко Григорий Андреевич

Мать: Кондратенко Анна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Игнатьевна

Мать ребёнка: Кондратенко Елена Петровна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ксения Игнатьевна

Мать ребёнка: Кондратенко Елена Петровна

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратенко Елена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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