Кондратенко Игнат Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кондратенко Григорий Андреевич
Мать: Кондратенко Анна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефимия Игнатьевна
Мать ребёнка: Кондратенко Елена Петровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ксения Игнатьевна
Мать ребёнка: Кондратенко Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно