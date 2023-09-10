Падюкина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падюкина Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1941

Сын: Падюкин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Падюкин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
13.05.1949

Сын: Падюкин Аркадий Анатольевич

Отец ребёнка: Падюкин Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно
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