Падюкина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1941
Сын: Падюкин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Падюкин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
13.05.1949
Сын: Падюкин Аркадий Анатольевич
Отец ребёнка: Падюкин Анатолий Александрович
Смерть
Неизвестно