Боброва Лукерья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Лукерья Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бобров Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бобров Кузьма Осипович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Бобров Кузьма Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Кузьма Осипович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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