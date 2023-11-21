Боброва Лукерья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бобров Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Бобров Кузьма Осипович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Бобров Кузьма Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно