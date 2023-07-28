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Цыбульник Яков

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Цыбульник Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Цыбульник Максим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Цыбульник Наум Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно