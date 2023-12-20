Заводов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Наталья Ивановна

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