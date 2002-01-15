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Сорокин Валентин Кузьмич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1931

Дата смерти

Около 15.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1931

Отец: Сорокин Кузьма Дмитриевич

Мать: Сорокина Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1954

Сын: Сорокин Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Сорокина Валентина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Валентина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Валентина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Валентина Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 15.01.2002
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