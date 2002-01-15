Сорокин Валентин Кузьмич
Место рождения
Дата рождения21.05.1931
Дата смертиОколо 15.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1931
Рождение ребёнка
13.08.1954
Сын: Сорокин Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Сорокина Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Валентина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 15.01.2002