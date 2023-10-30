Светлова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Светлова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Светлов Николай Александрович
Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Светлов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
21.06.1938
Дочь: Краснова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Светлова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Светлов Рудольф Александрович
Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Светлов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Светлов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович
Смерть
Около 1965