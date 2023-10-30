Светлова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлова Анна Васильевна

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Место рождения

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Василий

Мать: не указана

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Светлова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Светлов Николай Александрович

Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1937

Сын: Светлов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1938

Дочь: Краснова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Светлова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1944

Сын: Светлов Рудольф Александрович

Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Светлов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Светлов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Светлов Александр Гаврилович

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Смерть
Около 1965
Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
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