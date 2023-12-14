Лукьянова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1857

Сын: Лукьянов Данил Никитович

Отец ребёнка: Лукьянов Никита Андреевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
09.04.1858
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 10-я Ревизская сказка, 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Никита Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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