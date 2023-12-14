Лукьянова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1857
Отец ребёнка: Лукьянов Никита Андреевич
Упоминание
09.04.1858
Перепись населения | 10-я Ревизская сказка, 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно