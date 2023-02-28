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Селезнев Иван Иванович
Селезнев Иван Иванович
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
Около 1872
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Иван Петрович
1841 г.р.
Мать
Селезнев (Бойко) Варвара Трофимовна
1840 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец:
Селезнев Иван Петрович
Мать:
Селезнев Варвара Трофимовна
Бердянск
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