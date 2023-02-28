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Селезнев Иван Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Селезнев Иван Петрович

Мать: Селезнев Варвара Трофимовна

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