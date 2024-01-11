Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Место рождения

?

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Курлаев Алексей Иванович

Мать: Курлаева Анастасия Васильевна

?
Рождение ребёнка
12.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Павловна

Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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