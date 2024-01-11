Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна
Место рождения?
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
?
Рождение ребёнка
12.07.1947
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
17.02.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Павловна
Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Медведев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно