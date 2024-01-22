Новикова (Кудря) Светлана Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Кудря) Светлана Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1942

Отец: Кудря Митрофан Елисеевич

Мать: Кудря Харетина Денисовна

Рождение ребёнка
09.12.1966

Дочь: Якименко Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Новиков Валентин

Рождение ребёнка
01.10.?

Дочь: Шереметьева Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Новиков Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Валентин

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