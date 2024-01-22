Новикова (Кудря) Светлана Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1942
Отец: Кудря Митрофан Елисеевич
Мать: Кудря Харетина Денисовна
Рождение ребёнка
09.12.1966
Дочь: Якименко Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Новиков Валентин
Рождение ребёнка
01.10.?
Дочь: Шереметьева Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Новиков Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Валентин