Шахерева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1925
Дата смерти04.04.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925
Отец: Шахерев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1959
Отец ребёнка: Лузгин Николай Иванович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лузгин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
04.04.2013