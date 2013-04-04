Шахерева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахерева Анна Васильевна

Место рождения

Решетникова, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

04.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: Шахерев Василий

Мать: не указана

Решетникова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.02.1959

Сын: Лузгин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Лузгин Николай Иванович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лузгин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
04.04.2013