Piekarski Jakub
Место рожденияJaszczułty/Długosiodło akt 102/1872
Дата рождения13.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1872
Отец: Piekarski Stefan
Бракосочетание
05.06.1899
Рождение ребёнка
28.02.1900
Сын: Piekarski Aleksander
Мать ребёнка: Piekarska (Drzążdż) Wiktoria
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
18.12.1902
Сын: Piekarski Bolesław
Мать ребёнка: Piekarska (Flur) Marianna
Смерть
Неизвестно