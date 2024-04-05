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Piekarski Jakub

Место рождения

Jaszczułty/Długosiodło akt 102/1872

Дата рождения

13.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1872

Отец: Piekarski Stefan

Мать: Piekarska (Książek) Katarzyna

Бракосочетание
05.06.1899

Жена: Piekarska (Drzążdż) Wiktoria

Рождение ребёнка
28.02.1900

Сын: Piekarski Aleksander

Мать ребёнка: Piekarska (Drzążdż) Wiktoria

Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Piekarska (Flur) Marianna

Рождение ребёнка
18.12.1902

Сын: Piekarski Bolesław

Мать ребёнка: Piekarska (Flur) Marianna

Смерть
Неизвестно

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