Киприянова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Киприянов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Киприянов Михаил

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киприянов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Киприянов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприянов Михаил

Смерть
Неизвестно
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