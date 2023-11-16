Киприянова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Киприянов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Киприянов Михаил
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киприянов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Киприянов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киприянов Михаил
Смерть
Неизвестно