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Сухарев Степан Васильевич

Место рождения

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сухарев Василий Степанович

Мать: Сухарева Мария Марковна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Клеопатра Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Агрипина Ивановна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Евгения Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Агрипина Ивановна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Сухарева Агрипина Ивановна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Агрипина Ивановна

Смерть
После 1916
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