Сухарев Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Клеопатра Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Евгения Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Сухарева Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916