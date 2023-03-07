(Солодовников) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солодовников) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1901

Отец: Солодовников Иван Григорьевич

Мать: Солодовников Ирина Владимировна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
03.06.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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