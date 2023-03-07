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Шатунов Василий Наумов

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Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1734

Пол

Мужской

Отец

Около 1691 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Шатунов Наум Кузьмин

Мать: не указана

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Белой Лобани, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1734
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