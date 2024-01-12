Лукиных (Карачевцева) Мария Федоровна
Место рождениядеревня Казанцева Космалинской волости
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Казанцева Космалинской волости
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лукиных Самойло Семенович
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лукиных Владимир Семенович
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
04.11.1920
Дочь: Лукиных Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1926
Дочь: Гартвих Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Володина (?) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лукиных Октябрина Семеновна
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич
село Завьялово Барнаульского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Завьялово Барнаульского уезда
Смерть
Неизвестно