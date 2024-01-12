Лукиных (Карачевцева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных (Карачевцева) Мария Федоровна

Место рождения

деревня Казанцева Космалинской волости

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Казанцева Космалинской волости
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лукиных Иван Семенович

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
1912

Сын: Лукиных Самойло Семенович

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лукиных Владимир Семенович

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
1916

Сын: Лукиных Федор Семенович

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
04.11.1920

Дочь: Лукиных Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Гартвих Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Володина (?) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лукиных Октябрина Семеновна

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

село Завьялово Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукиных Семен Тереньтьевич

село Завьялово Барнаульского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Семен Тереньтьевич

Место жительства
Неизвестно
село Завьялово Барнаульского уезда
Смерть
Неизвестно
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