Касилова (Ванина) Наталья Фирсова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касилова (Ванина) Наталья Фирсова

Место рождения

Мощеное, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Мощеное, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Касилов Демьян Ильич

Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Аксинья Ильинична

Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Касилов Иван Ильич

Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 5-я Ревизская сказка, 1795г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касилов Илья Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1793
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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