Касилова (Ванина) Наталья Фирсова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич
Упоминание
20.04.1782
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Касилов Демьян Ильич
Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Аксинья Ильинична
Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Касилов Иван Ильич
Отец ребёнка: Касилов Илья Яковлевич
Упоминание
?.05.1795
Перепись населения | 5-я Ревизская сказка, 1795г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1793