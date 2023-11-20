Гайданович (Шипорина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Шипорина Тимофей
Мать: Шипорина Пелагея
Бракосочетание
Около 30.08.1931
Октябрьский ЗАГС
Рождение ребёнка
21.09.1932
Дочь: Белолипецкая Клавдия Евгеньевна
Отец ребёнка: Гайдамович Гайданович Евгений Зенон Zenon Бенедиктович
2109317 москва ЯБЛОЧКОВА УЛ, дом 23, корпус 3, квартира 4
Развод
До 1939
Смерть
1958
Похороны
Неизвестно