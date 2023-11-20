Гайданович (Шипорина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайданович (Шипорина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Шипорина Тимофей

Мать: Шипорина Пелагея

Бракосочетание
Около 30.08.1931

Муж: Гайдамович Гайданович Евгений Зенон Zenon Бенедиктович

Москва, город федерального значения Москва
Октябрьский ЗАГС
Рождение ребёнка
21.09.1932

Дочь: Белолипецкая Клавдия Евгеньевна

Отец ребёнка: Гайдамович Гайданович Евгений Зенон Zenon Бенедиктович

Москва, город федерального значения Москва
2109317 москва ЯБЛОЧКОВА УЛ, дом 23, корпус 3, квартира 4
Развод
До 1939

Муж: Гайдамович Гайданович Евгений Зенон Zenon Бенедиктович

Смерть
1958
Тарутино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Тарутино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
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