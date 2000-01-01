Мельникова (Мельникова) Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Мельникова) Агафия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1778 и 1779

Дата смерти

20.02.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1773 и 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1808

Муж: Мельников Павел Емельянович

Преображенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1811
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Похороны
Неизвестно
Мазунино, Удмуртская Республика Россия
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