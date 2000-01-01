Мельникова (Мельникова) Агафия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1778 и 1779
Дата смерти20.02.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1808
Преображенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1811
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Похороны
Неизвестно
Мазунино, Удмуртская Республика Россия