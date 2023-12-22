Игнатьев Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Игнатьев Михайло Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Игнатьева Неонила Яковлевна
Мать ребёнка: Игнатьева Фотиния
Рождение ребёнка
1758
Сын: Игнатьев Родион Яковлевич
Мать ребёнка: Игнатьева Фотиния
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Игнатьева Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Игнатьева Фотиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатьева Фотиния
Смерть
Неизвестно