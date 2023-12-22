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Игнатьев Яков Михайлович

Место рождения

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Игнатьев Михайло Леонтьевич

Мать: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Игнатьева Неонила Яковлевна

Мать ребёнка: Игнатьева Фотиния

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Игнатьев Родион Яковлевич

Мать ребёнка: Игнатьева Фотиния

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Игнатьева Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Игнатьева Фотиния

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева Фотиния

Смерть
Неизвестно
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