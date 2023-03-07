Пасынкова Меланья Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Меланья Елисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Пасынков Александр Фофанов

Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Анна Фофанова

Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Пасынков Никита Фофанов

Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Матрона Фофанова

Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Варвара Фофанова

Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Пасынков Максим Фофанов

Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719
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