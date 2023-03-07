Пасынкова Меланья Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Пасынков Александр Фофанов
Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Анна Фофанова
Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Матрона Фофанова
Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Варвара Фофанова
Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Пасынков Феофан (Фофан) Софонеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719