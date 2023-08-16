Голубев Степан Филиппович
Место рожденияс.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Дата рождения1914 или 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 или 1915
с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Призыв на военную службу
10.06.1942
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Пропал без вести (военное)
?.09.1944
Украина или Беларусь
Смерть
Неизвестно