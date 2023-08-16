Голубев Степан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Степан Филиппович

Голубев Степан Филиппович

Место рождения

с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области

Дата рождения

1914 или 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 или 1915

Отец: Голубев Филипп Калистратович

Мать: Голубева Татьяна Васильевна

с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Призыв на военную службу
10.06.1942
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Пропал без вести (военное)
?.09.1944
Украина или Беларусь
Смерть
Неизвестно