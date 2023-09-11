Смирнов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1995
Мать ребёнка: Смирнова Галина Валентиновна
Рождение ребёнка
28.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Галина Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно