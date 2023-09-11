Смирнов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1995

Сын: Смирнов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Смирнова Галина Валентиновна

Рождение ребёнка
28.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Галина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Галина Валентиновна

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