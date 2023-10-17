Канина Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канина Агрипина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1907

Дочь: Баева Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Канин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Канин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Канин Григорий

Смерть
Неизвестно
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