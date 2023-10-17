Канина Агрипина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1907
Дочь: Баева Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Канин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Канин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Канин Григорий
Смерть
Неизвестно