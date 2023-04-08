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Шарафутдинов Гиният

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шарафутдинов Гайфутдин

Мать: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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