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Рубцова Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IH
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Раченкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович

Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Раченков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Раченков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раченкова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раченков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно