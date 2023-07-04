Рубцова Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Раченкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович
Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Раченков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раченкова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раченков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Раченков Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно