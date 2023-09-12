(Масленникова (Мазунина)) Иустина Гуриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1871
Рождение ребёнка
16.06.1872
Дочь: Хеврония Андреевна
Отец ребёнка: Масленников Андрей (Евфимий) Львович
Рождение ребёнка
16.06.1880
Сын: Масленников Иван Андреевич
Отец ребёнка: Масленников Андрей (Евфимий) Львович
Рождение ребёнка
29.05.1883
Сын: Масленников Павел Андреевич
Отец ребёнка: Масленников Андрей (Евфимий) Львович
Рождение ребёнка
31.03.1886
Сын: Масленников Егор (Георгий) Андреевич
Отец ребёнка: Масленников Андрей (Евфимий) Львович
Смерть
Неизвестно