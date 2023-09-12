(Масленникова (Мазунина)) Иустина Гуриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Масленникова (Мазунина)) Иустина Гуриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1871

Муж: Масленников Андрей (Евфимий) Львович

Рождение ребёнка
16.06.1872

Дочь: Хеврония Андреевна

Отец ребёнка: Масленников Андрей (Евфимий) Львович

Паньково, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.06.1880

Сын: Масленников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Масленников Андрей (Евфимий) Львович

Рождение ребёнка
29.05.1883

Сын: Масленников Павел Андреевич

Отец ребёнка: Масленников Андрей (Евфимий) Львович

Рождение ребёнка
31.03.1886

Сын: Масленников Егор (Георгий) Андреевич

Отец ребёнка: Масленников Андрей (Евфимий) Львович

Паньково, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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