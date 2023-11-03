Захаров Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1774
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Захаров Дмитрий Никифоров
Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Марфа Яковлева
Смерть
По 1774
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область