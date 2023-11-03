Захаров Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Никифор

Захаров Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1774

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Захаров Федор Никифоров

Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Захаров Егор Никифоров

Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Захаров Дмитрий Никифоров

Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марфа Яковлева

Смерть
По 1774
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close