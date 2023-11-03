Суперека (Сташевская) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти?.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1930
Сын: Суперека Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Суперека Никифор Евгеньевич
Александро-Марьевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Мария
Отец ребёнка: Суперека Никифор Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1964