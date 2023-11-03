Суперека (Сташевская) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуперека (Сташевская) Наталья

Суперека (Сташевская) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1930

Сын: Суперека Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Суперека Никифор Евгеньевич

Александро-Марьевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Мария

Отец ребёнка: Суперека Никифор Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суперека Никифор Евгеньевич

Смерть
?.08.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close