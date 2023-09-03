Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1915
Сын: Куроедов Василий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
в свидетельстве о браке выданном в 1989г село Львовка Горьковская область
Смерть
Неизвестно