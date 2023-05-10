Михайлов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1960

Дочь: Соколова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова Вера Степановна

Рождение ребёнка
07.08.?

Дочь: Мерзлякова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова Вера Степановна

Смерть
Неизвестно
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