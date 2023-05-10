Михайлов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1960
Дочь: Соколова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Михайлова Вера Степановна
Рождение ребёнка
07.08.?
Дочь: Мерзлякова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Михайлова Вера Степановна
Смерть
Неизвестно