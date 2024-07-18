(Чечиль Сташкевич) София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Александр Павлов
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Мартинов
Смерть
До 1798