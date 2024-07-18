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(Чечиль Сташкевич) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1798

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Александр Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Василий Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Иван Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Мартинов

Смерть
До 1798

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