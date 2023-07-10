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Скоробогатов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Скоробогатова Вера Владимировна

Бракосочетание
27.11.1993

Жена: Скоробогатова Светлана Степановна

Рождение ребёнка
07.08.1994

Сын: Скоробогатов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Светлана Степановна

Рождение ребёнка
07.08.1994

Сын: Скоробогатов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана