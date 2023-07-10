Скоробогатов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1973
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.11.1993
Рождение ребёнка
07.08.1994
Сын: Скоробогатов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Светлана Степановна
Рождение ребёнка
07.08.1994
Сын: Скоробогатов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана