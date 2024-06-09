Пегова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пегова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пегов Гавриил Алексеев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пегова Надежда Гаврилова

Отец ребёнка: Пегов Гавриил Алексеев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пегов Евсигней Гаврилов

Отец ребёнка: Пегов Гавриил Алексеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пегов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Пегов Гавриил Алексеев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пегова Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Пегов Гавриил Алексеев

Смерть
Неизвестно

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