Пегова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пегова Надежда Гаврилова
Отец ребёнка: Пегов Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пегов Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пегов Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Пегов Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пегова Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Пегов Гавриил Алексеев
Смерть
Неизвестно