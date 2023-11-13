Малюкова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюкова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.2010

Сын: Малюков Матвей Артемович

Отец ребёнка: Малюков Артем Андреевич

Рождение ребёнка
24.05.2013

Дочь: Малюкова Майя Артёмовна

Отец ребёнка: Малюков Артем Андреевич

Рождение ребёнка
13.07.2020

Дочь: Малюкова Мирослава Артёмовна

Отец ребёнка: Малюков Артем Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малюков Артем Андреевич

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