Малюкова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.2010
Отец ребёнка: Малюков Артем Андреевич
Рождение ребёнка
24.05.2013
Дочь: Малюкова Майя Артёмовна
Отец ребёнка: Малюков Артем Андреевич
Рождение ребёнка
13.07.2020
Дочь: Малюкова Мирослава Артёмовна
Отец ребёнка: Малюков Артем Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно