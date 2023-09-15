Странин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 10.10.1913
Дата смертиОколо 31.05.1945
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.10.1913
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Пешнова Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Странина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Галина Константиновна
Мать ребёнка: Странина Анна Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Странина Анна Архиповна
Смерть
Около 31.05.1945
Погиб при крушении корабля в Балтийском море на территории Германии.