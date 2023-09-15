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Странин Константин Васильевич

Место рождения

Новая Слобода, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 10.10.1913

Дата смерти

Около 31.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.10.1913

Отец: Странин Василий Александрович

Мать: Странина Устина Васильевна

Новая Слобода, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Пешнова Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Странина Анна Архиповна

Силикатный, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Галина Константиновна

Мать ребёнка: Странина Анна Архиповна

Силикатный, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Странина Анна Архиповна

Смерть
Около 31.05.1945
Погиб при крушении корабля в Балтийском море на территории Германии.
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