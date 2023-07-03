Первова Полина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первова Полина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первов Федор Владимирович

Отец ребёнка: Первов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Первов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первов Владимир Федорович