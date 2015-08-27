Маслов Антон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Антон Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2015

Отец: Маслов Александр Александрович

Мать: Маслова Тая