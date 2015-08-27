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Маслов Антон Александрович
Маслов Антон Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.2015
Пол
Мужской
Отец
Маслов Александр Александрович
1988 г.р.
Мать
Маслова Тая
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2015
Отец:
Маслов Александр Александрович
Мать:
Маслова Тая
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