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Банков Самуил

Место рождения

м.Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Мать ребёнка: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)

Рождение ребёнка
1860

Сын: Банков Иуда

Мать ребёнка: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)

Рождение ребёнка
1864

Сын: Банков Борис Самойлович

Мать ребёнка: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Мать ребёнка: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)

Смерть
Неизвестно

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