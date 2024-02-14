Банков Самуил
Место рождениям.Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна
Мать ребёнка: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)
Рождение ребёнка
1860
Сын: Банков Иуда
Мать ребёнка: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Мать ребёнка: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)
Смерть
Неизвестно