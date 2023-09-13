Михайлов Геннадий
Место рожденияГорьковская область
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Михайлов Михаил
Мать: Михайлова Екатерина
Горьковская область
Рождение ребёнка
08.09.1953
Сын: Михайлов Сергей
Мать ребёнка: Михайлова Мария
Зиново, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Виктор
Мать ребёнка: Михайлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Юрий
Мать ребёнка: Михайлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Николай
Мать ребёнка: Михайлова Мария
Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область