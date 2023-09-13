Михайлов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Геннадий

Место рождения

Горьковская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Михайлов Михаил

Мать: Михайлова Екатерина

Горьковская область
Рождение ребёнка
08.09.1953

Сын: Михайлов Сергей

Мать ребёнка: Михайлова Мария

Зиново, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Виктор

Мать ребёнка: Михайлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий

Мать ребёнка: Михайлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай

Мать ребёнка: Михайлова Мария

Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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