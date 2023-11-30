Шамбанович Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.05.1964
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1964
Отец: Шамбанович Михаил
Мать: Шамбанович Ольга
Рождение ребёнка
03.12.1983
Дочь: Фролкина Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Шамбанович Ольга Григорьевна
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамбанович Ольга Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно