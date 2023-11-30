Шамбанович Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамбанович Юрий Михайлович

Шамбанович Юрий Михайлович

Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

27.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1964

Отец: Шамбанович Михаил

Мать: Шамбанович Ольга

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.12.1983

Дочь: Фролкина Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Шамбанович Ольга Григорьевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамбанович Ольга Григорьевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамбанович Ольга Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close