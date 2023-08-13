Иванова (Захарова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Захарова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Захарова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Лиза Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Виталий Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Петр

Смерть
Неизвестно