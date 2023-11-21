Кудрявцова Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Катерина Викторовна
Отец ребёнка: Кудрявцов Виктор Егорович
Рождение ребёнка
?.12.1850
Сын: Кудрявцов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Кудрявцов Виктор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно