Кудрявцова Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Катерина Викторовна

Отец ребёнка: Кудрявцов Виктор Егорович

Рождение ребёнка
?.12.1850

Сын: Кудрявцов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Кудрявцов Виктор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Виктор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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