Шохина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шохин Григорий Ильич
Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шохина Гликерия Ильинична
Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шохин Аким Ильич
Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шохина Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шохин Степан Ильич
Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно