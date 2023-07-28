Шохина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шохин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шохина Гликерия Ильинична

Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шохин Аким Ильич

Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шохина Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шохин Степан Ильич

Отец ребёнка: Шохин Илья Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Илья Анисимович

Смерть
Неизвестно